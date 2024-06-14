Бринк назвала, каким государствам грозит агрессия РФ кроме Украины

Если бы не борьба украинцев, не их противостояние попыткам России взять под контроль Черное море, Молдова, Румыния, Турция и Болгария столкнулись с российской угрозой. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк на Черноморском форуме безопасности, сообщает Укринформ.

«Мы видим Одессу, за которую весь украинский народ не перестает бороться, несмотря на попытки России взять под контроль Черное море. Россия — это самая большая угроза не только Украине, но и Молдове, Румынии, Турции и Болгарии. И если бы РФ имела успех в Украине — эти страны также столкнулись бы с империалистическим и разрушительным соседом» , – сказала она.

Бринк подчеркнула, что США известно о постоянных атаках на город и почти ежедневных обстрелах ракетами и дронами.