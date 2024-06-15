Буданов: Российскую авиабазу "Морозовск" ночью атаковало более 70 дронов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ночью 14 июня украинские силы использовали не менее 70 беспилотников для удара по российской авиабазе Морозовск, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Буданов в комментарии проекту "The War Zone"/

По словам Буданова, операция была начата с территории Украины и по меньшей мере 70, а может и больше украинских беспилотников Dragon и Splash нанесли удар по аэродрому.

Глава ГУР добавил, что сейчас идет оценка ущерба: "Мы ждем информацию" о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты.

В то же время, на снимках от Planet Labs видно повреждение покрытия ангара, расположенного на перроне техобслуживания, а внутри виднеются два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Ранее OSINT-аналитик Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.

Это была вторая масштабная атака украинских беспилотников на Морозовск за последние два месяца.

Буданов также заявил, что база будет атакована снова.

В частности, он ответил "да" на вопрос, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на этот аэродром.

Что предшествовало: