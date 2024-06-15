В РФ заявили об атаке беспилотников в Ростовской области: что известно

В Ростовской области (Российская Федерация) вторую ночь подряд работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Взрывы были слышны в районе Каменско-Шахтинского, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, во время отражения атаки дронов якобы было сбито "несколько БПЛА". А произошло это около четырех часов по местному времени.

"Обломки дронов упали на территорию промплощадки" , - утверждает он.

Губернатор добавляет, что предварительно "в нежилом строении повреждено остекление", и что никто не пострадал.

Между тем в сети были обнародованы кадры, на которых вроде бы показан момент, как один из беспилотников пролетает над городом Каменск-Шахтинский.

Предупреждаем, что на видео звучит нецензурная лексика!

Целью мог быть "Комбинат "Каменский"

Стоит отметить, что в Каменске расположено предприятие "Комбинат "Каменский", который называют одним из крупнейших в этом регионе РФ химических предприятий.

На этом комбинате, по обнародованным ранее в СМИ данным ЦРУ еще с 2011 года, было производство композитного топлива для ракетных двигателей для баллистических ракет на твердом топливе РТ-2 и размещение испытательных установок.

Ранее российское издание Astra писало, что в апреле во время атаки дронов в Ростовской области из-за удара беспилотниками уже было повреждено здание предприятия "Комбинат "Каменский".

Атака дронов в Ростовской области

Также ранее сообщалось, что минувшей ночью, 14 июня, власти Ростовской области также заявляли об атаке беспилотников в этом регионе. Так, сообщалось о ночной "бавовне" в городе Морозовск Ростовской области во время атаки БПЛА и работы ПВО произошел пожар, а в некоторых домах пропал свет. К слову, в этом городе находится военный аэродром, где располагались самолеты Су-34, Су-24 и Су-24М.

Позже местный губернатор Голубев рассказал, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе возбуждено электроснабжение и что в зону отключения "попали несколько населенных пунктов".

Позже в Минобороны РФ отчитались, что над Ростовской областью якобы было сбито 70 дронов.

После ночного удара появились спутниковые снимки, продемонстрировавшие, что на аэродроме Морозовска исчезли все российские истребители.

Впоследствии стало известно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил изданию The Warzone, что для удара по этой российской авиабазе было применено около 70 беспилотников.