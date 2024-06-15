ISW: Путин пытается склонить Запад к уступкам, нарушающим суверенитет Украины

Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин манипулирует Западом и пытается убедить его заблаговременно пойти на уступки, которые нарушают суверенитет Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня, Путин изложил свои бескомпромиссные требования по капитуляции Украины как предпосылки для "мирных" переговоров. В частности, диктатор требует от Киева признать незаконную аннексию Россией оккупированных и неподконтрольных Украине территорий на востоке и юге, пытаясь таким образом сорвать Глобальный саммит мира 15-16 июня в Швейцарии.

В ISW напомнили слова диктатора о том, что Россия готова согласиться на прекращение огня и мирные переговоры. Взамен Киев должен полностью вывести войска из ныне подконтрольных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Москва незаконно объявила аннексированными в сентябре 2022 года. Также, по требованию диктатора, Украина должна официально отказаться от вступления в НАТО.

Аналитики Института также напомнили неубедительное заявление Путина о том, что российские войска "немедленно" обеспечат соблюдение режима прекращения огня и будут гарантировать "беспрепятственный и безопасный" вывод украинских войск из четырех областей.

"Это обещание звучит особенно пусто после месяцев военных преступлений россиян против украинских гражданских лиц и военнопленных, а также многочисленных нарушений Россией режима прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями в период с 2015 по 2022 год. А призыв к мировому сообществу признать четыре незаконно аннексированные и оккупированные области частью России и отменить все западные санкции против РФ в случае мирного урегулирования российского вторжения в Украину - является требованием, которое нанесет необратимый вред принципу государственного суверенитета и нерушимости международных границ" , - говорится в отчете.

В ISW напомнили, что Путин также повторил свои предыдущие условия "мира", а именно, что Украина должна согласиться на полную демилитаризацию и "денацификацию" (свержение нынешнего украинского правительства и замену его пророссийскими марионетками) и отказаться от своих стремлений присоединиться к любым внешним блокам безопасности. Он также заявил, что для любого мирного формата без участия России "невозможно" решить войну в Украине, и что политика Запада и Украины, направленная против переговоров с Россией, является "идиотской".

Аналитики Института изучения войны отметили, что такие требования Путина продолжают отражать его давние ультиматумы, которые основываются на предположениях, отрицающих существование независимой и суверенной Украины.

"Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь имитирует свою заинтересованность в переговорах в рамках более широкой информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на упреждающие уступки, которые нарушают суверенитет Украины" , - говорится в отчете ISW.

Предложение российского диктатора создать альтернативную евразийскую и мировую систему безопасности при поддержке Китая, в Институте изучения войны считают подрывом НАТО. В отчете это объяснение Путина назвали "достаточно расплывчатым", но признали таким, что согласуется с его долгосрочной стратегической целью распада западного единства, роспуска Альянса изнутри и разрушения нынешнего мирового порядка.

В целом, аналитики Института изучения войны назвали речь Путина направленной на введение в заблуждение международного сообщества и подрыв участия стран в Саммите мира в Швейцарии.

"Целенаправленная активизация риторики Кремля является частью российской кампании рефлексивного контроля, которая имеет целью подтолкнуть Запад к самоограничению и принятию политики, отвечающей российским интересам. Заявления Путина - попытка Кремля манипулировать Западом. Диктатор приурочил свою речь к нескольким ключевым событиям - Глобальному саммиту мира 15-16 июня после саммита "Большой семерки" (G7) и Группы по оборонным контрактам с Украиной 13 июня" , - говорится в отчете ISW.

В Институте также убеждены, что Путин пытается предотвратить продолжение западных санкций в отношении России, введенных США и Великобританией 13 июня.

"Миротворческие инициативы" Владимира Путина

В пятницу, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил с речью в Министерстве иностранных дел РФ, во время которой озвучил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной.

По мнению политических экспертов, новый ультиматум Путина относительно мирных переговоров должен стимулировать Запад предоставить Украине еще большую поддержку.

Аналитики убеждены, что Путин хочет полностью оккупировать четыре области Украины, но армия РФ не способна захватить их военным путем.