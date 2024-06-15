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В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" вывела в моря Россия

В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" вывела в моря Россия
Фото: Mil.ru

Общий потенциальный залп достигает 40 ракет типа "Калибр", сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в ВМС ВСУ.

По состоянию на 06:40 15 июня:

  • в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — добавляют в ВМС ВСУ.
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