В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" вывела в моря Россия

Общий потенциальный залп достигает 40 ракет типа "Калибр", сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в ВМС ВСУ.

По состоянию на 06:40 15 июня:

в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.