В ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" вывела в моря Россия
Общий потенциальный залп достигает 40 ракет типа "Калибр", сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в ВМС ВСУ.
По состоянию на 06:40 15 июня:
- в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — добавляют в ВМС ВСУ.