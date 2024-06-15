Андрющенко: Россияне строят новые укрепления вдоль трассы Мариуполь - Донецк

Россияне строят новые укрепления вдоль трассы Мариуполь - Донецк на участке, где дорога из села Гранитного соединяется с трассой, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Гранитное становится главной логистической артерией при оккупантах в обеспечении участка фронта по точкам Волноваха - Угледар - Кураховское направление - Донецк благодаря автомобильному и железнодорожному мостам.

Обозначили на карте (отметка 1 и оранжевый путь), о каком мосте речь. Красным - желаемый маршрут (без моста). Отметка два - где строят укрепления и логистические развязки (номер два)".

Андрющенко объяснил, что эти мосты решают вопрос российской логистики из Ростова.

По его словам, "исчезновение" этих мостов увеличит путь логистики на 70 километров и прохождение колонны на 10 часов.