МИД Чехии: Первые снаряды от "чешской инициативы" на днях прибудут в Украину

Снаряды, приобретенные из-за пределов Европейского Союза в рамках начатой Чехией инициативы, "на днях" прибывают в Украину, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Комментируя прогресс чешской "снарядной инициативы", глава МИД Чехии сказал, что "первые партии боеприпасов прибывают в Украину на днях", а в течение 2024 года Прага сможет закупить и непрерывно поставлять "значительное количество боеприпасов".

"Мы имеем 20 стран, которые обязались участвовать в инициативе. Пять из них уже прислали деньги, и сейчас мы можем заключать соглашения и закупать боеприпасы из разных стран, а затем отправлять их в Украину, чтобы она могла по праву защищаться от российской агрессии" , – добавил он.

Липавский отказался уточнять, когда именно состоятся поставки, но напомнил, что пять стран в рамках инициативы уже выделили средства – Германия, Нидерланды, Дания, Португалия и Канада – и профинансированные ими соглашения сейчас в процессе выполнения.

"Нам нужно перейти от обещаний и сочувствия к соглашению, которое подпишут и профинансируют, что сегодня является определенным вызовом... Мы знаем, что Украина нуждается во многих боеприпасах большого калибра, и у нас есть большая возможность. Поэтому мы надеемся, что заключим больше таких соглашений" , – отметил чешский министр.

"Чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.