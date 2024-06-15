Минобороны: Россияне за прошедшие сутки обстреляли территорию 11 областей Украины
Атак получили 84 населенных пункта и 185 объектов инфраструктуры, сообщает Деловая столица.
Последствия российских обстрелов за минувшие сутки обнародовал Ситуационный центр Минобороны Украины.
В течение 14 июня русские войска обстреляли территорию 11 областей Украины.
В целом, применены различные виды вооружения: минометов, артиллерии, танков, РСЗО, БПЛА, ОТРК, тактической авиации. Атаковано 84 населенных пункта и 185 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.