Венгрия объяснила, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его государство добилось включения всех своих условий в переговорные рамки, на основе которых будут проходить переговоры о вступлении Украины в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Facebook.

Сийярто утверждает, что после "ожесточенных дискуссий" в ЕС согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования Венгрии по соблюдению прав национальных меньшинств.

"Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке", – прокомментировал он.

Теперь, заявил глава венгерского МИД, в переговорных рамках указано, что Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". В то же время Еврокомиссия еще в начале июня предоставила положительную устную оценку относительно прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы.