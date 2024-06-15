Шольц прокомментировал предложенный Путиным "мирный план" по Украине

Предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной несерьезны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление канцлера Германии Олафа Шольца в интервью ZDF.

Шольц сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Путине несерьезным.

"В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну" , - сказал канцлер Германии.

Как отметил Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной и заявил о "еще одном реальном мирном предложении". Детальнее об ультиматумах Путина - по ссылке.

Саммит мира

Сегодня в Швейцарии стартует саммит мира Украины. Он проходит на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн.

В саммите примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Главными темами будут три вопроса по украинской формуле мира.