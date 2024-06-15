Зеленский: Россия за месяц выпускает по Украине до 3500 управляемых авиабомб

Россия в месяц выпускает по Украине до 3500 управляемых авиабомб. Оккупанты бомбят украинцев, как Гитлер во время Второй мировой войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

"Россия использует в месяц 3 200-3 500 КАБов - это управляемые авиационные бомбы. И это действительно для нас большая проблема. КАБы они используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Это также вам очень важно, чтобы люди понимали. Когда они бьют дронами и ракетами, и они бьют и говорят о милитарных целях, в первую очередь это ложь. Они использовали тысячи этих КАБов, таких бомб специально для того, что люди боялись и люди бежали", - сказал Зеленский.

По мнению президента, россияне массированно используют авиационные бомбы против гражданских, чтобы оккупировать территории, как это делал Гитлер во время Второй мировой войны.

Зеленский также отметил, что операция россиян по захвату Харькова провалилась, украинские военные стабилизировали ситуацию. Он добавил, что ожидание помощи от США в течение восьми месяцев было сложным.

"Хотя здесь также люди могут понять приблизительно, какая сила у российской армии. И понятно, что восемь месяцев без этого пакета они так и не смогли захватить город, который они хотели захватить. И это была их операция... Я очень доволен вчерашними встречами и непосредственно с президентом Байденом, мы проговаривали о сроках поставок тех или иных, ну и о всеобщей поддержке", - добавил глава государства.

Ситуация на фронте

Следует отметить, что в последние месяцы ситуация на фронте обострилась. Российские войска пытаются продвинуться в Донецкой области, атакуют сразу на нескольких направлениях.

Также оккупанты с 10 мая начали наступательную операцию на севере Харьковской области. Украинские военные отмечают, что остановили наступление врага, а россияне увязли в уличных боях в Волчанске.

При этом Россия обстреливает прифронтовые регионы. В частности, россияне сбрасывают управляемые авиабомбы на гражданское население.