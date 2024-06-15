Руководство ЕС поздравило Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению
Руководители ключевых институтов Европейского Союза приветствовали решение об одобрении переговорных рамок для Украины и Молдовы и пообещали поддержку этим странам на пути к вступлению в ЕС, сообщает Европейская правда.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал принципиальную договоренность относительно переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.
"С нетерпением жду первые межправительственные конференции с обеими странами. Мы выполняем свои обещания и будем поддерживать вас на пути к членству", – заверил он.
К поздравлениям присоединилась и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
"Будущее Украины и Молдовы – в ЕС. Европейский парламент будет продолжать тесно сотрудничать с обеими странами на пути к вступлению", – написала она в X (Twitter).
А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение "огромным шагом вперед на пути" Украины и Молдовы в ЕС.
"Европейская комиссия будет стоять рядом с вами на каждом шагу этого пути", – добавила она.
Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".
Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.