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Руководство ЕС поздравило Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению

Руководство ЕС поздравило Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению
Фото: Рixabay

Руководители ключевых институтов Европейского Союза приветствовали решение об одобрении переговорных рамок для Украины и Молдовы и пообещали поддержку этим странам на пути к вступлению в ЕС, сообщает Европейская правда.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал принципиальную договоренность относительно переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

"С нетерпением жду первые межправительственные конференции с обеими странами. Мы выполняем свои обещания и будем поддерживать вас на пути к членству", – заверил он.

К поздравлениям присоединилась и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

"Будущее Украины и Молдовы – в ЕС. Европейский парламент будет продолжать тесно сотрудничать с обеими странами на пути к вступлению", – написала она в X (Twitter).

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение "огромным шагом вперед на пути" Украины и Молдовы в ЕС.

"Европейская комиссия будет стоять рядом с вами на каждом шагу этого пути", – добавила она.

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". 

Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

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