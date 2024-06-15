США выделяют Украине 1,5 млрд долларов на энергетику и гуманитарную поддержку

Вице-президент США Камала Харрис по случаю участия в Глобальном саммите мира объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент для поддержки украинского народа, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Белом доме.

Большинство средств – 500 миллионов долларов вместе с 324 миллионами долларов уже объявленного финансирования – пойдет на удовлетворение чрезвычайных энергетических потребностей в Украине, в частности ремонт поврежденной инфраструктуры.

Более 379 миллионов долларов пойдут на гуманитарную помощь для беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта общин – от продовольствия до услуг водоснабжения, санитарии и гигиены.

Еще 300 миллионов долларов будут направлены на поддержку гражданской безопасности Украины – обеспечение оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

"Эти средства поступают как часть большего пакета внешней помощи, инициированного президентом Байденом для поддержки народа Украины", – уточнили в Белом доме.

Там отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США выделили более 3,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и почти 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергетического сектора Украины.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.