Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на территорию Украины

НАТО не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Но страны Альянса обязались обучать украинских военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона.

"НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных" , - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не является стороной конфликта. Это исключает возможность отправки западных войск в Украину.

"НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину" , - заявил Столтенберг.

Предложение Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года заявил, что не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Недавно Франция сообщила, что готова направить в Украину военных инструкторов.

Макрон объявил, что Париж хочет создать коалицию для обучения ВСУ на их территории. По данным СМИ, Франция обратилась с соответствующим предложением к странам Балтии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США.