В Словакии официально назначен новый президент

Петер Пеллегрини, который победил на президентских выборах в Словакии, 15 июня официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Aktuality.

Церемония, на которой Пеллегрини начал выполнять полномочия президента Словакии, происходит в Словацком филармоническом оркестре, где организуют символическое заседание парламента.

На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова официально передала полномочия Пеллегрини.

Фото: RTVS

В первой речи в статусе президента Словакии Пеллегрини вспомнил о недавнем покушении на премьер-министра Роберта Фицо и призвал к достижению мира и объединению общества.

Официальные мероприятия по случаю инаугурации нового словацкого президента продлятся до вечера субботы, среди них – торжественная месса и военный парад в Братиславе.

Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня: он будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе. А первую зарубежную поездку – по традиции, в Чехию, – Пеллегрини совершит 26 июня.

Напомним, Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии победил прозападного карьерного дипломата, проукраинского экс-главу МИД Ивана Корчока с 53,12% голосов.

Теперь словацкий премьер-министр Роберт Фицо и его союзники контролируют парламент, правительство и президентский офис Словакии.