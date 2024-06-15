Россияне обстреляли Волновахский район: есть погибшие и раненые

В результате российского обстрела Волновахского района Донецкой области трое гражданских погибли, еще пятеро получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

15 июня 2024 года армия государства-агрессора обстреляла село Улаклы Волновахского района.

По данным следствия, предварительно, враг использовал РСЗО "Смерч" с кассетными суббоеприпасами. Попадание средств поражения пришлось по территории частного сектора.

В результате атаки на огороде погибли 30-летний мужчина и 39-летняя женщина. Еще одна жительница 32 лет от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, умерла во время транспортировки в больницу.

Ранения различной степени тяжести получили пятеро граждан, которые в это время находились возле местного магазина - мужчины в возрасте от 27 до 63 лет доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В селе повреждены несколько домовладений и автомобилей.