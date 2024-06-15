СМИ: Декларацию Саммита мира еще не согласовали, возможен сценарий без консенсуса

Участники Саммита мира еще не согласовали общую декларацию. Возможен сценарий, что документ будет принят без согласия всех участников, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает 20 Minuten.

Источники издания отмечают, что переговоры по итоговой декларации могут продолжаться до окончания Саммита мира.

Как сообщают СМИ, среди делегаций остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.

Пока возможен сценарий, когда среди участников не будет консенсуса. То есть, декларацию могут не поддержать представители всех стран.

Саммит мира

Сегодня и завтра в Швейцарии проходит украинский Саммит мира. На нем присутствуют представители около 100 стран и международных организаций.

На Саммите мира участники рассмотрят и обсудят три вопроса по формуле мира Украины. Ожидается, что по результатам саммита будет принята общая декларация.