Канада выделит более 15 млн долларов на восстановление энергетики Украины

Канада выделит Украине более 15 млн долларов. Средства будут направлены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.﻿ Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам его участия в Саммите мира в Швейцарии, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Трюдо, Канада окажет поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Пакет помощи предусматривает:

поддержка уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграция детей-переселенцев, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и семейных форм ухода;

улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;

повысить осведомленность семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести;

поддерживать мужчин, переживших сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в том числе военнопленных.

Кроме этого, около 12 млн долларов будет направлено на разминирование территории Украины и финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.