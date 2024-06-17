Канада выделит более 15 млн долларов на восстановление энергетики Украины
Канада выделит Украине более 15 млн долларов. Средства будут направлены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам его участия в Саммите мира в Швейцарии, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По словам Трюдо, Канада окажет поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.
Пакет помощи предусматривает:
- поддержка уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграция детей-переселенцев, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и семейных форм ухода;
- улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;
- повысить осведомленность семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести;
- поддерживать мужчин, переживших сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в том числе военнопленных.
Кроме этого, около 12 млн долларов будет направлено на разминирование территории Украины и финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.