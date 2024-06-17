РосСМИ сообщают об атаке дронов на заводы в Липецке и взрывах в Воронежской области

Жители российского Липецка сообщили об атаке беспилотников на тракторный завод и Новолипецкий металлургический комбинат. О взрывах говорят также жители Воронежской области, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал ASTRA.

"Жители Липецка сообщили о взрывах и дыме над тракторным заводом" , - пишет канал, публикуя соответствующие скриншоты.

Губернатор ввел на территории области "режим воздушной опасности" из-за "угрозы атаки БПЛА".

В Липецке работала сирена.

Позже губернатор сообщил, что один БПЛА "подавлен над Липецком", другой - "над промышленной территорией Липецка". По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет.

Напомним, вечером 16 июня Министерство обороны России отчиталось об уничтожении украинского беспилотника над территорией Краснодарского края. В то же время, в Ростове после взрывов пропал свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.