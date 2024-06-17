Курс валют НБУ на 17 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 17 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 июня, понизился до уровня 40.6490 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 41 коп до 43.4782 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 51.6527 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 45.5579 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.9471 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.649 000 EUR Евро 43.478 200 GBP Фунт стерлингов 51.652 700 CHF Швейцарский франк 45.557 900 PLN Польский злотый 9.947 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.