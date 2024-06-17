Курс валют НБУ на 17 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 17 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 июня, понизился до уровня 40.6490 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 41 коп до 43.4782 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 51.6527 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 45.5579 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.9471 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.649000
|EUR
|Евро
|43.478200
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.652700
|CHF
|Швейцарский франк
|45.557900
|PLN
|Польский злотый
|9.947100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.