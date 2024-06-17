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Курс валют НБУ на 17 июня

Курс валют НБУ на 17 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 17 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 июня, понизился до уровня 40.6490 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 41 коп до 43.4782 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 51.6527 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 45.5579 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.9471 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.649000 --0.0418
EUR Евро 43.478200 --0.4068
GBP Фунт стерлингов 51.652700 --0.2932
CHF Швейцарский франк 45.557900 +0.1593
PLN Польский злотый 9.947100 --0.1414

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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