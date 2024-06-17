В Минфине США отреагировали на упрек Путина об использовании российских активов
В использовании доходов от российских обездвиженных активов для того, чтобы предоставить Украине ссуду в размере $50 млрд, нет правовых возражений, настаивает министерка финансов США Дженет Еллен, сообщает Голос Америки.
Еллен отвергла обвинения Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является воровством.
"Ни в коем смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных денег, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав", - объяснила Еллен позицию США в программе АВС This Week 16 июня.
Около 200 миллиардов долларов США обездвиженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении, и это учреждение получает на них доход, сказала Еллен. Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на обездвиженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около 3 миллиардов долларов США в год.
"Здесь нет правовых противоречий", – добавила она.
На прошлой неделе G7 согласовал план предоставления Украине ссуды на 50 миллиардов долларов. Заем будет выплачен за счет доходов на российские активы. Путин назвал этот план "кражай" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".
"Мы ведем волевую битву с Путиным. Путин, думаю, думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом, мы показываем, что имеем способность и волю это делать", - сказала Йеллен.