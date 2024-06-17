ОВА: Россияне за сутки ранили 10 гражданских в Донецкой области

В результате российских обстрелов Донецкой области 16 июня получили ранения 10 мирных жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"За 16 июня россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 7 в Новой Полтавке, 2 в Красногоровке и 1 в Торецке".

Отмечается, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Что предшествовало:

Днем 16 июня россияне ударили по Новой Полтавке Донецкой области, ранили семерых гражданских, двое из которых - дети.