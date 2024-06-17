В Военно-морских силах рассказали о тактике РФ в Черном море

В Черном и Азовском море есть три подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. Одна из них постоянно находится в море и представляет угрозу. Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"В принципе можно сказать, что они не присутствуют в Черном море, но есть два нюанса" , - сказал он.

По его словам, во-первых, - они выбрали формат такого присутствия как подлодки.

"То есть надводного флота нет, но есть подлодки. Их в целом в составе черноморского флота РФ остается по состоянию на сегодняшний день четыре единицы в Азово-черноморском регионе. Из них три являются носителями крылатых ракет. Правда, одна из них не выходит в море - возможно, у нее есть какие-то технические неисправности" , - сообщил Плетенчук.

Как отметил Плетенчук, в Черном море россияне сейчас выбрали такую тактику: постоянно посменно находится одна подлодка.

"Это длится уже несколько недель. Если в прошлый раз они вывели Б-871 "Алроса" проекта "Палтус", который не является носителем ракет, то сейчас находится 636 проекта "Варшавянка". Он является носителем крылатых ракет и в понедельник применял одну ракету по Николаевской области - неудачно" , - добавил он.