Индия отказалась подписать итоговое коммюнике саммита мира

Индия решила "избегать связей" со всеми документами, которые были созданы по итогам саммита мира в Швейцарии, поскольку их текст не устраивает обе стороны условий, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Индии.

"По нашему мнению, только те варианты, которые являются приемлемыми для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом, мы решили избегать связей с общим коммюнике или любым другим документом, вытекающим из этого саммита" , — заявил глава индийской делегации в Швейцарии, представитель МИД Индии Паван Капур.

В то же время он подчеркнул, что Индия разделяет "глобальную обеспокоенность ситуацией в Украине" и поддерживает любое коллективное желание способствовать мирному решению конфликта.

Капур заверил, что Индия продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы внести свой вклад в усилия, направленные на достижение прочного мира в Украине.

Как сообщалось, в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира в Украине, по итогам которого был принят коммюнике. Документ поддержали 80 стран и четыре организации.