В ВМС рассказали, как Украине удалось обеспечить работу морского коридора

Украине удалось обеспечить работу морского коридора в Черном море благодаря тому, что большая часть маршрута пролегает в водах, неприкосновенных для Москвы. Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Основная составляющая успеха - это то, что большая часть нынешнего коридора проходит через территориальные воды стран-членов НАТО: Румыния, Болгария, Турецкая Республика. Территориальные воды - 12 морских миль от побережья, согласно международному законодательству, являются суверенной территорией государства" , - сказал он.

По его словам, там действует такой правовой режим, как и в самом государстве, к которому они относятся.

"Это все равно, если бы вы попали на сушу этой страны. И для России эта территория остается неприкосновенной" , - добавил Плетенчук.

Как отметил представитель ВМС, россияне у себя в телевизоре могут разбрасываться угрозами, но в реальности прекрасно понимают, что вступать в прямую конфронтацию с Североатлантическим альянсом они не могут себе позволить.

"Соответственно, остается та часть, которая в нашей акватории, по которой враг пытался достаточно долго работать" , – сказал он.

Плетенчук рассказал, что сейчас россияне, туда баллистику направляют периодически, большинство ракет мы сбиваем на подлете.

"Они пробовали миновать этот участок – довольно длительное время с самолетов Су-24 они сбрасывали донные мины в контейнерах. Но после того, как сбили тот Су-24 – они передумали. Были случаи, когда они приближались самолетами стратегической авиации, например Ту- 22, но потом они тоже эту идею оставили. В воздухе царит российская авиация, однако воздушные атаки мы в большинстве своем отражаем" , - добавил он.

По его словам, минная безопасность, противодиверсионная деятельность, патрулирование, конвоирование - это все осуществляют Военно-морские силы собственными силами и ресурсами, чтобы обеспечить безопасность в этом участке, который является нашими территориальными водами