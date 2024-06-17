Германия хочет депортировать афганских беженцев в Узбекистан

Германия обсуждает с Узбекистаном миграционный пакт, который может включать депортацию афганских искателей убежища, чтобы Берлину не пришлось заключать прямых соглашений с режимом талибов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Европейская правда.

По данным словам собеседников агентства, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в конце мая отправила чиновников в столицу Узбекистана Ташкент для переговоров по миграционному и депортационного пакта.

Согласно предложенному плану, узбекское правительство примет ограниченное количество афганских искателей убежища, которым отказали в предоставлении убежища в Германии, а затем отправит их в соседний Афганистан с помощью частной авиакомпании, предлагающей рейсы в Кабул, рассказали источники.

В материале говорится, что власти Узбекистана действительно рассматривают эту идею, но хотят, чтобы любой миграционный пакт также включал двусторонние правила, которые бы позволили легальную миграцию квалифицированных рабочих из страны в Германию.

По данным Bloomberg, специальный представитель немецкого правительства по вопросам миграционных соглашений Йоахим Штамп вскоре отправится в Узбекистан для дальнейших переговоров о таком соглашении. О таком плане также сообщили Der Spiegel и информагентство DPA.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге высказался за депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления, в страны, где ситуация с безопасностью считается сложной – таких как Афганистан и Сирия. Его заявление прозвучало на фоне серии жестоких нападений от выходцев из Афганистана.

Сообщалось, что 27-летний выходец из Афганистана вечером 14 июня напал с ножом на нескольких человек в немецком городе Вольмирштедт, что в земле Саксония-Анхальт, одна из жертв погибла.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Перед тем, 31 мая, на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей гражданского движения Pax Europa и ранил многих людей, в том числе правоохранителя.