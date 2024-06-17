В ВМС объяснили, почему РФ стала меньше использовать ракеты "Калибр"

Большая пауза в использовании россиянами "Калибров" связана с быстрым перемещением военно-морской базы в Новороссийск. Сами же ракеты и системы подзарядки оставались в Крыму. Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Если им и удалось в Новороссийске оборудовать перезарядку подлодок ракетами, то остаются вопросы, смогли ли они начать загружать там ракеты в надводные корабли" , - объясняет он.

По словам Плетенчука, для этого нужно другое несложное оборудование, которое оказалось для оккупантов проблемой, и они достаточно долго не могли ее решить.

"Вероятнее всего, что для подлодок они все же что-то решили с подзарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки (не считая этого одного выстрела на Николаев) - были как раз из подлодок. То есть они точно перезаряжались, но при этом не заходили в Крым" , - отметил он.

В то же время Плетенчук отметил, что в настоящее время в ВМС видят в Азовском море три носителя.

"Они теоретически могут даже с Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения", - сказал спикер ВМС.

Также он отметил, что украинские защитники уже научились им противодействовать, и поясним, что оккупанты в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак для того, чтобы добиться успеха количеством - перегрузить ПВО.