Компании-лидеры оптовой торговли заработали 500 млрд – "Опендатабот"

В 2023 году компании-лидеры оптовой торговли заработали более 535 млрд грн. Всего в топ-10 попали компании, которые занимаются торговлей табачными изделиями, агропродукцией, металлом, фармацевтическими препаратами и продуктами питания. ﻿ Открытые данные проанализировала платформа "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что совокупный доход 10 ведущих компаний оптовой торговли в прошлом году вырос на 17% по сравнению с лидерами 2022 года.

Компания украинского агрохолдинга "Кернел Трейд" третий год подряд возглавляет рейтинг, несмотря на уменьшение дохода на 9% до 62,06 млрд грн. Компания, входящая в группу Кернел Андрея Веревского, занимается оптовой торговлей зерном и подсолнечным маслом. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 15%, составив 4,37 млрд грн.

В "Опендатабот" отмечают, что в конце апреля этого года "Кернел Трейд" изменил свое направление работы в реестрах с оптовой торговли на производство масла.

На второе место поднялась компания "Окко экспресс". Компания создана только в сентябре 2022 года, в прошлом году ее доход составил 61,89 млрд грн, а чистая прибыль достигла 1,15 млрд грн. "Окко экспресс" занимается торговлей топливом и вытеснила со своей позиции другую компанию группы - Окко-бизнес партнер.

На третьем месте находится "Тедис Украина", входящая в группу семьи Кауфман. Доход компании в 2023 году уменьшился на 5% до 61,53 млрд грн. "Тедис Украина" занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

Новичком в рейтинге стала "ДЛ Солюшн", созданная в августе 2022 года, владельцем которой является гражданин Израиля Ари Вебер. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля табачными изделиями. Компания заняла 7-е место с доходом в 50,65 млрд грн и чистой прибылью в 61,36 млн грн.

Отмечается, что "Фоззи коммерц", которая поднялась на 9-е место, увеличив свой доход в 7 раз до 41,85 млрд грн, что является лучшим показателем среди других компаний. В то же время чистая прибыль "Фоззи коммерц" сократилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Компания входит в группу Фоззи Групп Владимира Костельмана.

Зато "Метинвест-СМЦ" Рината Ахметова закрывает рейтинг с доходом в 40,71 млрд грн, что на 36% больше, чем в первый год полномасштабной работы. В прошлом году компания, занимающаяся оптовой торговлей металлом и металлоконструкциями получила прибыль в 881,55 млн грн, что почти на треть больше чем в 2022 году.

Добавляется, что из списка топ-10 выбыли три компании, которые занимались оптовой торговлей топливом: Окко-бизнес партнер, ДТЭК Трейдинг и Вест Петрол Маркет. Также покинула рейтинг Филип Моррис сейлз энд дистрибьюшн, несмотря на рост дохода на 36% в 2023 году.