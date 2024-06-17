Кабмин разрешил использование искусственного интеллекта в "Дії"

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект. Об этом говорится в постановлении от 13 июня 2024 г. №693, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта в Портале "Дія".

Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом "Дія", "в частности с использованием технологий искусственного интеллекта".

Также постановлением предусмотрено посредством Портала "Дія" внесения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.