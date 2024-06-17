Количество обстрелов приграничных областей уменьшилось – Госпогранслужба

Россия каждый день обстреливает Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. В последнее время количество обстрелов уменьшилось. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Враг ежедневно обстреливает три области на границе со страной-агрессором. Это в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. За последнее время мы видим меньшее количество обстрелов, чем это было раньше, но фактически эти обстрелы не прекращаются, и враг применяет разнообразное вооружение для того, чтобы наносить удары.

К примеру, если сравнить в весенние месяцы, то ежемесячно количество обстрелов колебалось где-то на уровне более 3 тысяч. А сейчас, с начала этого месяца, зафиксировано около тысячи обстрелов" , – сказал Демченко.

Он отметил, что большинство атак россиян во время обстрелов приходится на населенные пункты, из-за чего страдают мирные люди.

Как сообщалось, в сутки насчитывается 16 обстрелов (104 взрыва) из разных видов вооружения приграничья Сумщины и Черниговщины.