Секретарь СНБО назвал две главные военные задачи для Украины

В настоящее время военными задачами Украины является остановка российских оккупантов на линии фронта и атаки по объектам на территории РФ, позволяющим агрессору вести войну, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в интервью The Times Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Издание отмечает, что длительная задержка с поставкой американского оружия в начале года позволила РФ "добиться наибольшего успеха на поле боя с начала войны". Впрочем, возобновление помощи помогло Украине оказать сопротивление, а ситуация в Харьковской области, по словам Литвиненко, сейчас "полностью стабилизирована". К тому же, Украина начала использовать западное оружие для ударов по российским силам на территории РФ.

"У нас есть две очень важные военные задачи. Первая — остановить россиян на линии фронта, вторая — бить вглубь России" , — говорит Литвиненко.

Секретарь СНБО уточнил, что целью Украины является критическая инфраструктура, позволяющая России вести войну.

Как сообщалось, Силы обороны Украины, по информации военных, "немного отодвинули" российских захватчиков от села Липцы под Харьковом.