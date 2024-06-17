Бойцы СБУ уничтожили уже более 1000 российских танков

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года бойцы Службы безопасности Украины ликвидировали 1006 российских танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов.

Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны на Запорожском направлении.

Для огневого поражения российской бронетехники СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.

Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами, говорят в спецслужбе.