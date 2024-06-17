В ОП выясняют, действительно ли две страны отозвали подписи под коммюнике Саммита мира

Офис президента Украины выясняет, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией Саммита мира, сообщает Европейская правда.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

По его словам, украинская сторона будет связываться со Швейцарией для того, чтобы уточнить список подписантов.

"Эти страны (Ирак и Иордания. – Ред.) были указаны на финальном табло в зале, где проводилась финальная сессия, поэтому мы не спешим с любыми выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились.

Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран и мы рассчитываем, что количество его участников будет только увеличиваться. по поводу этих конкретных стран – мы проверим эту информацию", – сказал Бевз.

Напомним, накануне в списке подписантов коммюнике Саммита мира было 80 государств, тогда как сейчас в нем 78 стран, в то же время подписи Ирака и Иордании отсутствуют.