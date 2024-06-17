В МИД Китая отказались комментировать итоги Саммита мира в Швейцарии

Китай не принимал участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии и не будет комментировать его результаты и итоговое коммюнике, в котором говорится о восстановлении территориальной целостности Украины как основы для любого мирного соглашения с Россией. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

"Китай не присутствовал на этом мирном саммите и не будет комментировать совместное заявление" , - сказал Линь в ответ на просьбу журналистов поделиться мнениями по поводу итогового документа саммита.

Дипломат добавил, что в украинском вопросе позиция Китая остается последовательной и четкой (одним из ее ключевых пунктов является немедленное прекращение огня и установление перемирия, отвечающего стремлению России – ред.).