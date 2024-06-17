Премьер Израиля распустил военный кабинет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет, созданный 11 октября прошлого года для управления кампаниями против ХАМАСа и "Хезболлы", официально распущен, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Решение было принято после отставки министра Бени Ганца, вслед за которым из временного правительства ушли бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот (наблюдатель) и депутат кнессета Хили Троппер (министр без портфеля).

Издание отмечает, что распад коалиции был ожидаем, поскольку ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир лоббировал включение в состав форума.

Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важнейшие решения по войне на небольших специальных совещаниях без Бен-Гвира, а окончательное утверждение будет требовать от более широкого состава кабинета безопасности.

Война в Израиле

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года с масштабных ракетных обстрелов Сектора Газа вооруженными группировками ХАМАС и "Исламский джихад", вступления вооруженных сил в Газу и захвата заложников.

В ответ Израиль нанес массированные авиаудары по Сектору Газа, а поздно вечером 27 октября ввел крупные силы в северную часть Сектора Газа. В настоящее время израильские войска действуют в Рафахе, городе на границе с Египтом в южной части Газы. Армия обороны Израиля недавно объявила, что введет ежедневные "локальные тактические паузы" в своих военных операциях в Секторе Газа.

Запад призывает Израиль остановить военные действия в Газе, однако Тель-Авив не согласен. Недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс боевиков ХАМАС, находившийся внутри школы в центральной части Сектора Газа.