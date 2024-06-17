ГУР рассматривает любые военные цели РФ в радиусе 800 км для атак дронами Magura

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает любые военные цели российского агрессора в радиусе 800 км для поражения надводными беспилотными беспилотниками Magura, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Евгений Ерин в эфире национального телемарафона.

"Это многоцелевой дрон, и в принципе он может использоваться на любых водных поверхностях... На дальности 800 км мы рассматриваем любые возможности и любые военные цели врага для поражения нашими дронами".

Продолжается сбор военной разведки на подобные дроны "Магуры для ГУРа". Заявленная цель - 10 миллионов гривен. Как отмечали разведчики, каждый может присоединиться к тому, чтобы "ГУРкіт" беспокоил врага еще эффективнее.

В целом благодаря дронам Magura V5 уже уничтожено российских судов на сумму более 200 миллионов долларов, а ориентировочная оценка нанесенного государству-агрессору ущерба составляет более полумиллиарда долларов.