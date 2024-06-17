Пенсионный фонд направил на соцвыплаты в июне почти 41 млрд грн

Пенсионный фонд Украины в июне направил на социальные выплаты 40,7 млрд грн, из которых 37,4 – на выплату пенсий, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Так, по состоянию на 16 июня профинансировано на пенсионные выплаты – 37,4 млрд грн, в том числе через АО "Укрпочта" – 7,5 млрд грн, через уполномоченные банки – 29,9 млрд грн.

Кроме того, на выплату жилищных субсидий и льгот направлено 1,4 млрд грн, на страховые выплаты – 1,9 млрд грн, в том числе на оплату больничных – 760,9 млн грн.

Напомним:

После роста тарифа на электроэнергию, Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан.