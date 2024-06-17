Бербок предупредила о серьезных последствиях в случае отказа от поддержки Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Германии и НАТО, если они не поддержат Украину в ее оборонительной кампании против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Der Standard.

"Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, то рискуем столкнуться с тем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война скоро будет на территории ЕС и НАТО" , - заявила она.

По ее словам, почти невозможно подсчитать, во сколько Западу обойдется защита свободы и безопасности.

"В конечном счете, речь идет об одном: поддержка Украины также удерживает войну вдали от нас" , - подчеркнула министр.

Бербок также предупредила о новых потоках беженцев.

"Если Украина больше не сможет защищать себя - и я говорю это тем, кто отказывается от поддержки, - то еще миллионы людей будут вынуждены бежать. В конце концов, кто добровольно будет жить под пытками и оккупацией?" - заявила глава МИД Германии.

Она напомнила, что более миллиона украинцев уже нашли защиту в Германии.

"Проигрыш был бы фатальным - как для свободной Украины, так и для свободной Европы. Именно поэтому стране нужна дополнительная поддержка" , - отметила министр.

Она еще раз обратилась "ко всем партнерам по всему миру с призывом срочно передать дополнительные системы противовоздушной обороны".

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия играет ключевую роль в предоставлении военной помощи украинским защитникам. Ее вклад является крупнейшим среди всех европейских стран.

Важным шагом стала поставка Украине современных зенитных ракетных комплексов Patriot. Это оружие существенно усиливает противовоздушную оборону страны, защищая ее от вражеских авиаударов и ракетных обстрелов.

Кроме Patriot, Германия передала Украине танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также широкий спектр другого вооружения и боеприпасов. Эта помощь играет важную роль в укреплении обороноспособности Украины и поможет ей в достижении победы в войне.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет помощи Украине.