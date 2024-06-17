Сырский: Когда поступит оружие и F-16, время будет играть в пользу Украины

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что враг наращивает интенсивность боевых действий и работает над расширением их географии, понимая, что поступление значительного количества вооружения и военной техники от партнеров Украины усилит способности Сил обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Сырский в Facebook.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, которое усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться.

Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям".

Главком сообщил, что почти неделю работает на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта.

По словам Сырского, характер действий противника существенно не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях враг проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость Сил обороны.

Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.