В Чехии на военном полигоне сдетонировал неизвестный боеприпас, есть пострадавшие

На чешском военном полигоне Либава сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Чешской армии в Twitter.

"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного полигона Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

"Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция" , - заявили в армии.

Подрыв складов с боеприпасами в чешском Врбетице

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах боеприпасов в чешском поселке Врбетице. Тогда они унесли жизни двух человек и причинили ущерб на сумму более 1 миллиарда крон.

Уже в 2014 году первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что чешские правоохранители располагали информацией о причастности к трагедии шпионов ГРУ Александра Мышкина и Анатолия Чепиги. Оба были объявлены в международный розыск.

Примечательно, что именно эти офицеры ГРУ в 2018 году в Великобритании совершили покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравив их нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Недавно полиция Чехии посчитала доказанным, что взрывы на складах совершили сотрудники ГРУ России.