Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что якобы результативность Глобального саммита мира, на который страну-агрессора Россию не пригласили, "приближается к нулю", сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них (участников Саммита − ред.) именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали".

Детали: Он также подчеркнул, что у России не испортятся отношения с Венгрией, Сербией и Турцией, чьи представители подписали итоговый документ конференции.

"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию" , – сообщил Песков.

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