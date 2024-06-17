В Кремле прокомментировали Саммит мира, на который их не пригласили
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что якобы результативность Глобального саммита мира, на который страну-агрессора Россию не пригласили, "приближается к нулю", сообщает Украинская правда.
Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.
"Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них (участников Саммита − ред.) именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали".
Детали: Он также подчеркнул, что у России не испортятся отношения с Венгрией, Сербией и Турцией, чьи представители подписали итоговый документ конференции.
"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", – сообщил Песков.
Предыстория:
- 14 июня глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.
- Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.
- Несмотря на все это, участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.
- Итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.