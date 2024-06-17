Россияне ударили по Полтавскому району: под завалами могут быть люди
Российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА в Telegram.
"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - заявил он.
По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами здания могут находиться люди.
Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.
Атаки на Полтавскую область
7 июня в результате вражеских обстрелов в Полтавском районе разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.
Это не первый случай, когда российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре Украины.