В ВСУ рассказали об успешных ударах по Крыму за последние месяцы

За полтора месяца Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму около 15 систем противовоздушной обороны врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в соцсетях.

Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15.

В частности, речь идет о дивизионах ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

"Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма!".