В Киеве на одном участке частично ограничат движение транспорта

С 18 по 22 июня с 08:00 до 17:00 будут действовать частичные ограничения движения транспорта на ул. Академика Заболотного, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"В частности, ограничат движение по крайней правой полосе на участке от ул. Академика Лебедева до ул. Бродовская в связи с заливкой трещин дорожного покрытия" , - говорится в сообщении.

Напомним:

С 15 по 17 июня с 22:00 до 07:00 будет частично ограничено движение транспорта на мосту через реку Десенка.