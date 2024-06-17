В Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: травмированы 11 человек

В Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской области в Facebook.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса. Событие произошло в селе Симер Ужгородского района.

Как установили правоохранители, 69-летний водитель автобуса марки "IVAN" не справился с управлением во время выезда из Полянской Гуты в направлении Ужгорода. В населенном пункте Симер мужчина допустил съезд в кювет, где автобус опрокинулся на бок.

Отмечается, что в результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы получили три из них – 46-ти и 60-летние женщины, а также 17-летняя девушка.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование по делу продолжается" , - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на Закрапатье в селе Симер 17 июня (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Напомним, накануне стало известно о том, что в Румынии автобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате инцидента четырех человек госпитализировали.