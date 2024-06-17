Во Франции намерены увеличить производство минометных снарядов

Французская промышленная компания Thales намерена увеличить производство минометных снарядов в четыре раза к 2026 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания отметила, что на заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен будут значительно увеличены темпы производства - с 20 000 боеприпасов в год в 2023 году до более чем 80 тысяч снарядов в год к 2026 году.

Поставки 120-мм боеприпасов по этим контрактам будут осуществляться поэтапно с 2024 по 2029 год, причем первая поставка запланирована на последний квартал 2024 года.

В компании отметили, что120-мм нарезные боеприпасы, производимые Thales, являются единственными боеприпасами, которые по своим характеристикам эквивалентны 155-мм боеприпасам.

Ранее сообщалось, что одна из стран-членов НАТО заказала у немецкой оборонной компании Rheinmetall поставку артиллерийских боеприпасов на сумму 300 млн евро.