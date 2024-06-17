ОСГВ "Хортица": ВСУ выбивают россиян из рубежей обороны и огневых точек

Украинские войска на фронте совершают свои контратакующие действия, выбивают россиян из рубежей обороны и огневых точек, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, занимаем их огневые позиции и выбиваем из рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамична", - рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны проводят на определенных участках фронта успешные действия, а врагу приходится обороняться.

Спикер также отметил, что ВСУ сейчас не испытывают снарядного голода. В то же время добавил, что "все познается в сравнении".

"На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас преобладали раньше количественно, но наши ВСУ преобладают качественно. Мы тратим с умом каждый снаряд - в цель", - добавил он.

Как рассказал Волошин, вчера, 16 июня, в восточной операционной зоне было уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 пушек и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.

В то же время, по его словам, враг донимает авиацией, которая сбрасывает авиабомбы.

"Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 КАБов по всей территории Украины. А только с начала июня - более 1050 авиационных снарядов вражеская армия сбросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам", - отметил спикер.

Ситуация на фронте 17 июня

По последним данным Генштаба, с начала суток, 17 июня, на линии фронта зафиксировано 52 боестолкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Также россияне активизировались и на Харьковском.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне пытаются расширить географию боевых действий, поскольку понимают, что поставки оружия и истребителей F-16 будут играть в пользу Украины.