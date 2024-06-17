Вселенский патриархат также подписал коммюнике саммита мира по Украине

Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине, который состоялся на выходных.﻿ Со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

На странице указано, что в списке поддержавших совместное коммюнике стран появился Вселенский патриархат.

Напомним, что предстоятелем является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей.

При этом ранее Вселенский патриарх Варфоломей подтверждал свое участие в состоявшемся в Швейцарии глобальном саммите мира.