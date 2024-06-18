Подпись под коммюнике Саммита мира отозвала еще одна страна

После Ирака и Иордании свою подпись под общим коммюнике Саммита мира отозвала также Руанда, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.

На сайте отмечается, что список был обновлен 17 июня.

В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена.

В то же время в перечне появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.

Что предшествовало: Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания, таким образом количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 78.

Участники Глобального саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Первоначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.