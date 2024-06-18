В Ростовской области РФ после атаки горят резервуары с нефтепродуктами после атаки
В городе Азов Ростовской области, по данным властей, в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Украинская правда.
"В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня", – говорится в сообщении.
Позже в МЧС РФ сообщили, что горит 5 000 кубических метров нефтепродуктов.
"К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет", − говорится в сообщении.